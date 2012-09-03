Два десятка кандидатов передумали идти в нардепы

Центральная избирательная комиссия начиная с 10 августа отменила регистрацию 25 кандидатов в народные депутаты на основании их личных заявлений об отказе баллотироваться или по решению суда.

Об этом сообщает официальный сайт Центральной избирательной комиссии.

В частности, в Верховную Раду Украины передумали баллотироваться 23 кандидата-мажоритарщика и двое кандидатов в общегосударственном многомандатном округе.

ЦИК отменила регистрацию двух кандидатов-самовыдвиженцев по решениям суда - Олега Бойко (одномандатный округ № 98, Киевская область) и бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка (одномандатный избирательный округ № 62, Житомирская область).

На одного кандидата в депутаты сократились избирательные списки партий "Батькивщина" и Партии регионов.

В частности, от мандата по собственному желанию отказались Анатолий Липкан (№ 173 в избирательном списке Партии регионов) и бывший начальник львовской милиции Василий Писный (№ 155 в избирательном списке "Батькивщины").

Таким образом, общее количество зарегистрированных кандидатов-мажоритарщиков составляет 3 107 человек, из них 1 704 выдвинуты партиями и 1403 - самовыдвиженцы.

В выборах в общегосударственном многомандатном округе принимают участие 22 политические партии.