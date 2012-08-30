ВАСУ решил поставить ЦИК на место

Решение Высшего административного суда Украины по делу об отмене регистрации кандидата в народные депутаты, бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка не нуждается в дополнительных решениях Центральной избирательной комиссии.

Об этом идет речь в переданном агентству УНИАН заявлении пресс-службы Высшего админсуда.

В частности, пресс-служба ВАСУ сообщает, что решением от 24 августа была подтверждена правильность отмены судом первой инстанции постановления ЦИК о регистрации В.Сацюка кандидатом в народные депутаты Украины.

"В соответствии с частью 3 статьи 177 Кодекса административного судопроизводства Украины судебные решения Высшего административного суда Украины вступают в законную силу с момента объявления, и не подлежат обжалованию", - отмечает пресс-служба суда.

Кроме этого, решение ВАСУ не нуждается в дополнительных решениях ЦИК, ведь прямо отменяет ее постановление.

В заявлении также напоминается, что в соответствии с частью 1 статьи 177 КАСПУ, суд, установив нарушение законодательства о выборах, сам определяет в своем решении способ защиты нарушенных прав и интересов, а также порядок устранения всех последствий этих нарушений в соответствии с законом, или принимает другое предусмотренное законом решение.

"Также подчеркиваем, что в соответствии со статьей 124 Конституции Украины судебные решения являются обязательными для исполнения на всей территории Украины. Статья 255 КАСПУ, в свою очередь, определяет, что постановление или определение суда, которое вступило в законную силу, является обязательным для лиц, принимающих участие в деле, и подлежит исполнению на всей территории Украины. А в соответствии со статьей 382 Уголовного кодекса Украины, за невыполнение решения суда может грозить уголовная ответственность", - подчеркнули в пресс-службе ВАСУ.

Как сообщал УНИАН, 24 августа Высший административный суд Украины подтвердил законность постановления и отдельного постановления Киевского апелляционного административного суда об отмене регистрации В.Сацюка кандидатом в народные депутаты и противоправности действий заместителя председателя ЦИК Андрея Магеры и члена комиссии Валерия Шелудько во время подготовки к рассмотрению на заседании комиссии вопроса о регистрации В.Сацюка.

А.Магера 28 августа заявил, что Центризбирком пока не планирует рассматривать вопрос об отмене регистрации В.Сацюка из-за юридических неточностей в решении Высшего административного суда.

Заместитель председателя ЦИК подчеркнул, что ВАСУ в своем решении должен был установить и признать факт непроживания В.Сацюка в течение 5 лет в Украине, и на основании этого обязать Центризбирком рассмотреть вопрос отмены регистрации его кандидатом в депутаты.

"Сейчас в юридической плоскости возникает очень много вопросов", - отметил А.Магера. По его словам, фактически суд отменил регистрацию В.Сацюка кандидатом в народные депутаты, но де-юре он остается кандидатом.