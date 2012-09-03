Лукашенко: истинная оппозиция должна бороться до конца, а не бряцать языком

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, такое мнение он высказал, комментируя ход парламентской избирательной кампании.

«То, что оппозиция может пользоваться пиаром, это в политике нормально. Но если ты как-то позиционируешь себя, предлагаешь за тебя голосовать, показываешь товар лицом, показываешь себя народу, то надо идти до конца. Если бы это была истинная оппозиция, она бы боролась до конца. Если ты просто бряцаешь языком, значит, ты выполняешь чей-то заказ или хочешь покрасоваться какое-то время перед людьми», - сказал А.Лукашенко.

По его мнению, в Беларуси оппозиции как таковой нет, а те, кто призывает к бойкоту выборов, это не оппозиция, а пятая колонна.

«Поэтому я часто говорю: это не оппозиция. Оппозиция будет бороться, бороться за власть, за интересы народов или еще за что-то. Это пятая колонна, они действуют в интересах определенных сил, которые порой находятся за пределами нашей страны. Оппозиция будет бороться, пятая колонна – дестабилизировать обстановку, в том числе и такими методами», — подчеркнул белорусский Президент.

А.Лукашенко считает, что если человек изначально не верит в свою победу на выборах, он не должен выдвигаться кандидатом. «Мы же никого не заставляем. Поэтому нет здесь никакой оппозиционности. Есть работа – абсурдная, чтобы опрокинуть в данном случае этот процесс, а если повезет, то и страну. Но я часто говорю: этого не будет, не получится», - заявил Президент Беларуси.

Как сообщал УНИАН, 30 августа председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина заявила, что кандидаты в депутаты во время предвыборных дебатов не могут агитировать за бойкот выборов. «Кандидаты будут предупреждаться заранее. Если они не внемлют этому, то могут подставить других претендентов, так как дебаты могут быть сорваны», - отметила Л.Ермошина.

Она подчеркнула, что в целом кандидаты могут агитировать за бойкот, но не должны делать это в эфире телевидения и радио, который государство им предоставляет бесплатно.