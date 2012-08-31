Милиция настаивает, что организатор проплаченных митингов убился сам

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, 28 августа в 9:25 в дежурную часть Деснянского райуправления столичной милиции по спецлинии 102 поступило сообщение, что у дома 81/1 по ул. Оноре где Бальзака лежит мужчина без признаков жизни. Следственно-оперативная группа районной милиции, выехавшая на место вызова, обнаружила у подъезда труп 36-летнего местного жителя, который проживал на 4-м этаже этого дома.

«При осмотре тела покойника врачи на месте происшествия не выявили никаких следов насильственной смерти, однако предварительно констатировали телесные повреждения в виде многочисленных переломов, характерных при падении с высоты», - говорится в сообщении.

Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшего наступила в результате перелома костей скелета с повреждениями внутренних органов, характерных при падении с высоты. Других телесных повреждений, которые бы могли повлечь смерть, во время вскрытия тела не выявлено, отметили в милиции и напомнили, что 29 августа в сети Интернет появилась информация под заглавиями «В столице убит организатор митингов Руслан Багмут».

По теме: В Киеве найден мертвым известный организатор проплаченных митингов

Багмут был известен в Украине как организатор акций политической направленности, для которых собиралась оплачиваемая массовка, замечает Лента.ру. В частности, он сотрудничал с представителем правящей Партии регионов Олегом Калашниковым, координировавшим акции против экс-премьера Юлии Тимошенко в период суда над ней.

Летом прошлого года Багмут выступил по ТВ с обвинениями в адрес Партии регионов, заявив, что она "кидает людей на деньги". Он сообщил, что получил заказ от Калашникова на митинг возле здания суда, где проходил процесс над Тимошенко. Участникам при этом, как утверждалось, было обещано по сто гривен. Люди были собраны, однако обещанных денег они не получили.