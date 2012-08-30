В Киеве найден мертвым известный организатор проплаченных митингов

Об этом "Украинской правде" сообщили в районном управлении МВД.

"30 августа по улице Оноре де Бальзака, 81/1 около 3 подъезда зарегистрировано падение с высоты", - сказал собеседник. Он также подтвердил, что умершим является Руслан Багмут.

На странице Багмута в одной из соцсетей координатор гражданской кампании "Форум спасения Киева" Виталий Черняховский написал, что Багмут "был выброшен неизвестными преступниками с 16-го этажа жилого дома".

Одновременно в милиции отметили, что информации о том, что Багмут был выброшен из окна, нет, и дело проходит как несчастный случай.

Багмут известен как организатор проплаченных митингов. на его странице он регулярно собирал людей на проплаченные митинги.