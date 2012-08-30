Медведчук отсудил себе право не называться «отцом темников»
Суд обязал «Український тиждень» опровергнуть утверждение, что Медведчук - «отец темников»
Соломенский районный суд города Киева удовлетворил иск экс-главы администрации президента Кучмы Виктора Медведчука о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении информации в журнале «Украинский тиждень».
Об этом сообщает Телекритика со ссылкой на Kyiv Post.
Недовольство Виктора Медведчука вызвала публикация «Украинский выбор» автора Андрея Скумина, обнародованная в номере за 29 июня-5 июля.
Суд обязал журнал опубликовать опровержение пяти положений:
- «Медведчук - отец украинских темников времен Кучмы»;
- «Медведчук - сын репрессированных (родителей), которые сотрудничали с нацистами»;
- «Медведчук - информатор советских правоохранительных органов»;
- «Медведчук ассоциируется с заключением Василия Стуса, борца с тоталитаризмом»;
- «Медведчук был жестоко избит Виктором Януковичем».
По словам главного редактора "Українського тижня" Сергея Литвиненко, согласно решению суда, опровержение уже было опубликовано в последнем номере (№ 35) еженедельника. Главный редактор не видит смысла обжаловать решение, «учитывая нашу судебную систему».
Как известно, темники как государственная информационная технология появились в начале 2000 года на каналах, близких к СДПУ (о), а с приходом Виктора Медведчука на должность главы администрации президента Леонида Кучмы распространились на все центральные каналы.