Медведчук взялся за идею федерализации Украины

Лидер общественной организации "Украинский выбор" 6-й глава Администрации Президента Украины (2002/5 годы) Виктор Медведчук приступил к реализации идеи перехода Украины к федеративному устройству. Об этом пишет Коммерсант-Украина.

Как информирует издание, о старте проекта "Федеративная Украина" и проведении одноименной конференции Виктор Медведчук объявил в своем видеоблоге. "Федерализация нашей страны — это единственное и безальтернативное лекарство против ее раскола, угроза и реальность которого существуют",— заявил он, предложив создать оргкомитет по наработке концепции законов о федеративном устройстве Украины.

Возглавляемое им движение провело круглый стол, на котором обсуждался алгоритм изменения государственного устройства и сроки реализации проекта.

Сам Медведчук на это мероприятие не пришел.

Следует отметить, что накануне проведения круглого стола Виктор Медведчук был в Крыму, где поздно вечером принимал в своем доме в Ялте президента РФ Владимира Путина, который заехал к нему в гости после встречи с Виктором Януковичем.

Как известно, Владимир Путин является крестным отцом дочери Медведчука Дарьи.

В оппозиции к планам перехода к федеративному устройству Украины отнеслись скептически, отмечая, что для этого необходимо как минимум внесение изменений в Конституцию 300 голосами народных депутатов и положительный результат по этому вопросу на всеукраинском референдуме.