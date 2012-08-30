Власенко: Евросуд может обязать освободить Тимошенко

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко, говоря о рассмотрении жалоб адвокатов экс-премьера на действия Печерского суда Киева в ЕСПЧ.

«Есть прецедентное решение Европейского суда по делу «Фатуллаев против Азербайджана», в соответствии с ним Европейский суд принял решение, которым обязал Азербайджан освободить господина Фатуллаева. Это решение не требовало никаких судебных решений внутри Азербайджана. То есть это было прямое решение Европейского суда. Я понимаю, что юристы из Администрации Президента начнут рассказывать другие сказки, но это не так. Не исключается такая ситуация и в нашем случае», - сказал С.Власенко.

По его словам, в случае принятия Евросудом такого решения в отношении Ю.Тимошенко, не будет необходимости принимать дополнительных решений в украинских судах.

«Такое решение не нуждается ни в каких судебных решениях в Украине. Как только оно станет окончательным в Европейском суде, оно должно исполняться напрямую», - подчеркнул защитник.

С.Власенко отметил, что защита Ю.Тимошенко в ближайшие дни направит в ЕСПЧ дополненную с учетом решения Высшего спецсуда жалобу по ст. 6 (право на справедливый суд), и она будет рассматриваться вместе со ст. 18 (политически мотивированное преследование).

«Жалоба по ст. 6 будет рассматриваться совокупно со ст. 18 только, поскольку мы говорим не просто об отсутствии справедливого суда, а мы говорим о наличии политически мотивированного суда. В этом случае нет уголовного преследования Тимошенко. Есть использование криминальной юстиции для политического преследования Юлии Владимировны», - отметил С.Власенко.

Он подчеркнул, что защита Ю.Тимошенко будет просить ЕСПЧ рассмотреть это дело как можно скорее.

Впрочем, С.Власенко отметил, что Евросуд соблюдает все предусмотренные процедуры, а потому сегодня прогнозировать дату вынесения решения очень сложно.

«Европейский суд – это суд, который понимает, что юриспруденция – это процедура, поэтому они соблюдают все необходимые процедуры. В соответствии с регламентом они могут предоставить приоритетность тому или другому делу. Мы очень надеемся, что наше дело будет приоритетным. Но прогнозировать дату, когда это будет, крайне сложно», - сказал С.Власенко.

В то же время он отметил, что сегодня европейское содружество уже не возлагает никаких надежд в решении вопроса Ю.Тимошенко на Президента Украины Виктора Януковича.