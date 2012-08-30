«Спільна справа» заявляет о тотальном админресурсе и подкупе избирателей

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил куратор мониторинг-центра «Спільна справа» Сергей Тищенко, представляя “Мониторинг нарушений избирательного законодательства за 23-30 августа 2012 г.".

Он рассказал о манипуляциях при формировании окружных избирательных комиссий, о массовом использовании административного ресурса и новых фактах прямого подкупа избирателей, при этом продемонстрировав фото- и видеоподтверждение своих слов.

«Происходит применение админресурса, а подкуп избирателей уже такой откровенный, что они даже не боятся телекамер, делают это нагло», - подчеркнул С.Тищенко.

По его словам, при этом отсутствует реакция правоохранительных органов, Центризбиркома на зафиксированные факты.

С.Тищенко заявил, что министры, другие высокопоставленные должностные лица открывают новые социальные объекты, выдают акты на землю, раздают школьные автобусы, и «все это происходит под флагами партии, то есть использование служебного положения, применение ресурса – открытие социального объекта, построенного из государственного и местного бюджета, а все это преподносится так, что мы партия власти и все это наше».

Участники пресс-конференции отдельное внимание уделили Харьковской области, где нарушения, по их убеждению, носят наиболее системный характер.

Так, координатор харьковского областного отделения движения «Спільна справа» Антонина Кравченко сообщила, что в этой области во всех мероприятиях власти социального направления принимают участие кандидаты в народные депутаты от Партии регионов.

Она продемонстрировала фото, которые свидетельствуют, что на открытии реконструированного городского парка присутствовали все кандидаты в народные депутаты от партии власти в области, а на церемонии по случаю освобождения Харькова от фашистских захватчиков на следующий день отдельные кандидаты даже вручали награды вместе с руководством региона.

Как сказала А.Кравченко, создается впечатление, что за каждым кандидатом в народные депутаты от власти в Харьковской области закреплено высокопоставленное должностное лицо, которое ездит с ним по региону, агитирует, а иногда «принимает участие в манипуляции – когда то, что было сделано на основе государственных программ, подается как достижение кандидата от Партии регионов».

По ее словам, на харьковском телевидении каждый день по несколько раз демонстрируются сюжеты, цель которых - сформировать позитивный имидж провластных кандидатов, тогда как представителей оппозиции вообще не показывают.

Также участники пресс-конференции продемонстрировали сюжет из выпуска новостей харьковского телеканала, в котором рассказывается о том, как министр образования Дмитрий Табачник раздает школьные автобусы, а затем подаются интервью кандидатов от власти, в частности, брата городского головы в Харькове Михаила Добкина - Дмитрия Добкина, который рассказывает об этом событии, как будто он имеет непосредственное отношение к нему.