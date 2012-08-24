ВАСУ подтвердил противоправность действий Магеры и Шелудько (решение, постановление)

Высший административный суд Украины подтвердил законность постановления и частного определения Киевского апелляционного административного суда об отмене регистрации бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка кандидатом в депутаты и противоправности действий заместителя председателя ЦИК Андрея Магеры и члена комиссии Валерия Шелудько при подготовке рассмотрения вопроса о его регистрации на заседании комиссии. Источник УНИАН предоставил копию решения ВАСУ.

Как сообщал УНИАН, соответствующее решение было объявлено сегодня председательствующим по делу судьей Олегом Кравцовым. "Коллегия судей постановила: в удовлетворении жалобы ЦИК, А.Магеры, В.Шелудько и третьего лица в деле - В.Сацюка - отказать. Решение окончательное и обжалованию не подлежит", - сказал О.Кравцов. Источник УНИАН предоставил копию постановления ВАСУ.