Защита Луценко обжаловала приговор по делу о слежке

19:50, 29 августа 2012
Политика
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Защита Луценко подала апелляцию на приговор по делу об организации незаконной слежки.

Баганец говорит, что апелляция заняла 52 страницы

Адвокат Алексей Баганец подал сегодня апелляционную жалобу на приговор Печерского районного суда по делу экс-министра внутренних дел Юрия Луценко относительно незаконного продолжения слежки за водителем экс-заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давыденко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Народной самообороны».

«Наша апелляция на этот последний приговор суда в отношении Ю.Луценко составила печатного текста 52 страницы. Почему так много? Мы каждую фразу, которой судья обвиняла Ю.Луценко в совершении преступления, опровергаем со ссылкой на конкретные материалы уголовного дела, которые были исследованы в процессе судебного заседания, а также по требованиям закона. То есть, фактически все, что записано судьей в обвинении моего подзащитного, мы полностью опровергли в апелляции», – подчеркнул А.Баганец.

Вместе с тем адвокат отметил, что у него нет никаких надежд на положительное решение этого дела в апелляционном суде, учитывая сегодняшнее решение Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел по делу экс-премьера Юлии Тимошенко.

«Я теперь убежден на сто процентов, что суды апелляционной инстанции, что кассационной, они все приговоры в отношении политических лиц оставят в силе. То есть, надежда одна - на Европейский суд по правам человека», – сказал адвокат.

В свою очередь адвокат Игорь Фомин и защитник Ирина Луценко подадут свои апелляционные жалобы завтра.

Как сообщалось, экс-министр Ю.Луценко свою апелляцию на приговор, объявленный судьей Анной Медушевской, подал 21 августа, через несколько дней после оглашения приговора.

Справка УНИАН. 17 августа Ю.Луценко был осужден к 2 годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки во время расследования отравления кандидата в Президенты Виктора Ющенко.

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