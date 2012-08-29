Защита Луценко обжаловала приговор по делу о слежке

Адвокат Алексей Баганец подал сегодня апелляционную жалобу на приговор Печерского районного суда по делу экс-министра внутренних дел Юрия Луценко относительно незаконного продолжения слежки за водителем экс-заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давыденко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Народной самообороны».

«Наша апелляция на этот последний приговор суда в отношении Ю.Луценко составила печатного текста 52 страницы. Почему так много? Мы каждую фразу, которой судья обвиняла Ю.Луценко в совершении преступления, опровергаем со ссылкой на конкретные материалы уголовного дела, которые были исследованы в процессе судебного заседания, а также по требованиям закона. То есть, фактически все, что записано судьей в обвинении моего подзащитного, мы полностью опровергли в апелляции», – подчеркнул А.Баганец.

Вместе с тем адвокат отметил, что у него нет никаких надежд на положительное решение этого дела в апелляционном суде, учитывая сегодняшнее решение Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел по делу экс-премьера Юлии Тимошенко.

«Я теперь убежден на сто процентов, что суды апелляционной инстанции, что кассационной, они все приговоры в отношении политических лиц оставят в силе. То есть, надежда одна - на Европейский суд по правам человека», – сказал адвокат.

В свою очередь адвокат Игорь Фомин и защитник Ирина Луценко подадут свои апелляционные жалобы завтра.

Как сообщалось, экс-министр Ю.Луценко свою апелляцию на приговор, объявленный судьей Анной Медушевской, подал 21 августа, через несколько дней после оглашения приговора.

Справка УНИАН. 17 августа Ю.Луценко был осужден к 2 годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки во время расследования отравления кандидата в Президенты Виктора Ющенко.