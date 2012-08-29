Милиция говорит, что руководителя луганского УДАРа "пригласили как свидетеля»

Как сообщили сегодня корреспонденту УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, информация о том, что сегодня, 29 августа, в Донецке якобы арестован начальник окружного штаба Луганской облорганизации «УДАР», не соответствует действительности.

В управлении отметили, что указанное лицо действительно было приглашено в следственное управление ГУМВД Украины в Донецкой области для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по факту мошеннических действий, связанных с отчуждением квартир граждан (ч.2 ст.190 УК Украины).

В милиции также пояснили, что данный гражданин является близким знакомым одного из подозреваемых в совершении мошенничества. Для дачи показаний он прибыл в сопровождении своего адвоката.

«С деятельностью политической партии эти события никоим образом не связаны», - заверили в областном УВД.

В то же время кандидат в народные депутаты от партии «УДАР» по 105 округу Геннадий Томашев сообщил УНИАН, что сегодня утром в квартире С.Злобина представители Донецкого УБОПа провели обыск, изъяли два ноутбука, которые принадлежат окружному штабу, а самого руководителя окружного штаба арестовали и доставили в Донецк.

Г. Томашев объяснил, что формальным поводом для обыска и ареста правоохранители называют следственные действия в рамках уголовного дела родственницы задержанного, которая проживает в Донецке. С протоколами обыска сейчас работают юристы окружного штаба «УДАРа».

«Очевидно, что цель этого ареста - давление на оппозиционную партию «УДАР» и ее кандидатов и всех, кто сегодня работает не с властью. Также это попытка сорвать визит Владимира Кличко в Луганскую область, который состоится 30-31 августа", - прокомментировал ситуацию председатель

Луганской облорганизации «Удара» Виталий Серпокрылов.

Он добавил, что, например, накануне приезда В. Кличко в Луганск им отказали в аренде нескольких больших залов в городе, сославшись на ремонтные работы.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Луганской облорганизации партии «УДАР» Елена Заславская, С.Злобин в настоящий момент находится в Донецке, где дает показания. «Мы пытались ему дозвониться, но ничего, по телефону выяснить не удалось», - сказала пресс-секретарь.