Лутковская говорит, что Менская колония уже готова к приему Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская сегодня на пресс-конференции в Одессе.

В частности, омбудсмен отметила, что недавно в ходе инспекции заведений пенитенциарной системы Украины ознакомились с условиями содержания узников в Менской колонии, куда вскоре может быть переведен из Лукьяновского СИЗО экс-министр МВД Ю.Луценко.

При этом она уточнила, что «это специальное заведение для содержания бывших стражей порядка, в том числе работников МВД, уже подготовлено к принятию Ю.Луценко».

Как отметила В.Лутковская, «эта уникальная колония характеризуется, в отличие от остальных подобных заведений, несколькими уровнями безопасности».

«Мы также встречались с Ю.Луценко для обсуждения вопросов, связанных с состоянием его здоровья, чтобы обеспечить оказание медицинской помощи в колонии», - сообщила омбудсмен.

Однако она уклонилась от подробностей, сославшись на конфиденциальность информации о состоянии здоровья экс-министра.

Также В.Лутковская информировала журналистов, что осуществила мониторинговую рабочую поездку в Одесскую область, в ходе которой проинспектировала, в частности, Одесское СИЗО, интернатные и другие заведения. По итогам инспекции внесены предложения государственным чиновникам об исправлении к лучшему ситуации в этих заведениях.

Кроме того, комментируя по просьбе УНИАН тот факт, что не службой украинского омбудсмена, а Европейским судом по правам человека остановлена экстрадиция подследственного Одесского СИЗО Адама Осмаева в Россию из-за возможного нарушения прав человека, В.Лутковская заявила, что «было бы более корректно комментировать эту ситуацию представителям Генпрокуратуры Украины». «В частности, в Генпрокуратуре могли информировать, каким было реагирование офиса омбудсмена относительно возможной экстрадиции в Россию подследственного А.Осмаева», - добавила она.