Лутковская заглянула в колонию, куда могут этапировать Луценко

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская вместе с представителем Омбудсмена по вопросам реализации национального превентивного механизма Юрием Белоусовым посетила Менскую исправительную колонию № 91.

Как сообщили УНИАН в Секретариате Уполномоченного ВР, В.Лутковская и Ю.Белоусов встретились с руководством колонии и ознакомились с условиями содержания и обращения с отбывающими наказание в колонии, а именно – с санитарным состоянием помещений, состоянием предоставления медицинской помощи, регулярностью и продолжительностью прогулок на свежем воздухе, условиями труда и т.п.

Кроме того, были посещены отделение карантина, диагностики и распределения, сектор максимального уровня безопасности, дисциплинарный изолятор и помещение камерного типа.

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Также В.Лутковская и ее представитель посетили комнаты для краткосрочных и долгосрочных свиданий, помещения для встреч с адвокатами и помещения медицинской части.

Рекомендации относительно улучшения условий содержания и обращения были предоставлены руководству исправительного заведения.

Менская исправительная колония № 91 находится в Черниговской области и является единственным исправительным заведением, где отбывают наказание бывшие работники правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, супруга экс-министра внутренних дел Юрия Луценко Ирина Луценко уверена, что ее муж будет этапирован в Менскую колонию.