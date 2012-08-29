Высший спецсуд стал на сторону Киреева

Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел считает законными многочисленные отказы судьи Печерского районного суда Киева Родиона Киреева удовлетворить ходатайство защиты экс-премьер-министра Юлии Тимошенко о его отводе по газовому делу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом было объявлено сегодня на заседании Высшего спецсуда.

В решении суда кассационной инстанции говорится, что защита Ю.Тимошенко 23 раза обращалась в Печерский райсуд с ходатайством об отводе судьи.

Коллегия судей Высшего спецсуда заявляет, что подобные ходатайства вносились каждый раз, когда решение суда было не в пользу Ю.Тимошенко.

Коллегия судей считает, что подобные ходатайства были попыткой давления на суд и попыткой затягивания дела.

Суд кассационной инстанции констатировал, что решения суда первой инстанции об отказе в удовлетворении ходатайств об отводе судьи являются законными.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Высший спецсуд огласил решение, которым признал законным приговор экс-премьер-министру Украины Ю.Тимошенко по газовому делу.

Суд постановил, что решения судов первых инстанций являются законными и обжалованию не подлежат.