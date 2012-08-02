После Тимошенко Киреев занимается крадеными туфлями и сводницами

Как сообщает Газета киевская, после приговора экс-премьеру Киреев огласил еще 16 обвинительных вердиктов.

Из Единого реестра судебных решений издание отобрало несколько курьезных дел Киреева - и первенство в ней принадлежит краже туфель из магазина "Zara". Стоимость обуви - 699 гривень. Киевлянин, ранее судимый за кражи, получил от судьи Киреева 3 года условно.

А некий уроженец Житомира был приговорен Киреевым к штрафу в 850 грн за то, что украл с территории НСК "Олимпийский" девять кусков медного кабеля.

Таким же штрафом отделалась у судьи Киреева некая харьковчанка за то, что занималась сводничеством в Киеве. Сводница за 300 долларов в час подключала к заработкам свою подругу, а местом регулярных встреч с клиентами была сауна на Шелковичной.

Очевидцы говорят, что судью Киреева по-прежнему сопровождает на работу госохрана.