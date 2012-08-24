ЦИК отказалась реагировать на флаги ПР на госучреждениях

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение, которое поддержали все 15 членов комиссии, было принято сегодня на заседании ЦИК.

В своей жалобе партия "Батькивщина", ссылаясь на соответствующие сообщения в СМИ и в интернет-изданиях, которые писали о нарушении Партией регионов законодательства в части проведения агитационной работы, просила ЦИК отреагировать на эти нарушения со стороны партии власти.

ЦИК при принятии своего решения по результату рассмотрения этой жалобы отметила, что сообщение в СМИ не является достаточным доказательством нарушений со стороны одного из субъектов избирательного процесса. Однако, по решению комиссии, полученные от "Батькивщины" материалы будут направлены для реагирования в правоохранительные органы.