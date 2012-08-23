На «языковой майдан» в Харькове снова напали

Как сообщил УНИАН организатор бессрочной акции протеста против принятия языкового закона в Харькове Дмитрий Пилипец, сегодня около 12.05 рядом с протестующими, которые проводят акцию возле памятника Шевченко на улице Сумской, остановился автомобиль марки «Шевроле» без номерных знаков.

По словам активиста, из автомобиля вышли четверо мужчин, которые ножами срезали все агитационные плакаты протестующих и скрылись в неизвестном направлении. «Люди не пострадали, они срезали и украли все агитационные плакаты, приглашения на День Независимости, сели в машину и скрылись», - сказал Д.Пилипец.

Он обратил внимание, что во время нападения на языковой майдан поблизости не оказалось ни одного работника милиции. «Милиция во время нападения в очередной раз исчезла, что подтверждает скоординированность их действий с бандитами Кернеса (мэр Харькова – УНИАН)», - заявил Д.Пилипец.

Он подчеркнул, что участники акции протеста вызывали милицию, однако на данное время правоохранители еще не прибыли. «Вызывали милицию, ждем, уже полчаса прошло, но еще никого не было», - отметил он.

Д.Пилипец также обратил внимание на то, что за несколько часов до нападения, около 10.00, к пикетирующим подошли два полковника милиции, которые потребовали свернуть протест и снять плакаты.

«Никакого решения суда о запрещении акции у них не было. Также не было и судебных исполнителей, которые и должны были бы исполнять решение о запрещении акции. Общественные активисты объяснили им незаконность их требований и те отошли советоваться с кем-то по телефону», - отметил Д.Пилипец.

Он подчеркнул, что, несмотря на инцидент, акция протеста против принятия языкового закона продолжается.

В Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области корреспонденту УНИАН сказали, что на данное время информация о нападении на языковой майдан проверяется. Подробности появятся позже.

Как сообщал УНИАН, 3 июля 2012 года Верховная Рада приняла Закон ”О принципах государственной языковой политики”, что вызывало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями. Закон позволяет использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в данном регионе разговаривают не менее 10% жителей.

В Харькове бессрочная акция протеста против языкового закона продолжается с 3 июля. Она началась в центре города на площади Свободы, и после судебных запретов ее участники несколько раз меняли место проведения. Сейчас она проходит в центре Харькова возле памятника Шевченко. В последний, шестой раз, Харьковский окружной административный суд по иску городской власти запретил проведение в Харькове бессрочной акции протеста против языкового закона 16 августа.