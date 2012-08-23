Ивано-Франковск выразил неповиновение языковому закону

Как сообщили УНИАН в городском совете, в заявлении говорится, что депутаты выражают «категорическое непризнание и неповиновение принятому Верховной Радой Украины 3 июля 2012 года и подписанному Президентом Украины 8 августа 2012 года Закону «О принципах государственной языковой политики».

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«Наше непризнание основывается на том, что, грубо, в нарушение ст. 10 Конституции Украины, ныне действующая власть во главе с малорусским Президентом, мошенническими и насильственными методами принятия закона подорвала фундамент конституционного строя в государстве. На 22-м году Независимости высший законодательный орган страны взял курс на уничтожение национальных ценностей и характерных признаков государства, замахнувшись на душу народа - украинский язык. Президент не прислушался к многочисленным обращениям общественности и подписал этот позорный закон».

По мнению депутатов, провластное большинство в ВР «демонстрирует свою антинародную деятельность, направленную на узурпацию существующей украинофобской власти, уничтожение последних признаков демократии и строительство олигархически-клановой диктатуры».

Депутаты убеждены, что принятие рядом местных советов решений о признании на их территориях исключительно русского языка в качестве регионального направлено не «на уравнивание прав разноязычного населения, а, наоборот - на утверждение единого имперского языка в регионах, а следовательно и в целом государстве».

«Мы убеждены, что этот закон является спекулятивным накануне парламентских выборов, - говорится в заявлении городского совета. - Процедура принятия и реализации этого закона является сомнительной, противоречивой и не подкрепленной другими законодательными нормами, а потому требует немедленной реакции Конституционного Суда Украины».

Депутаты Ивано-Франковского городского совета заявляют, что языковой закон на территории Ивано-Франковска не является действующим.