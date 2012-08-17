В Украине больше феминисток, чем в России и Беларуси (опрос)

В Украине больше феминисток, чем в России и Беларуси.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного мониторинговым агентством NewsEffector совместно с Фондом «Интеграция» в России, Украине и Беларуси.

Согласно данным исследования, в Украине 9% феминисток, в России - 7%, меньше всего себя причисляют к феминистками женщины в Беларуси (4%).

Вместе с тем, за равные права с мужчинами в некоторых вопросах выступает 48% украинок, 45% россиянок и 41% белорусок.

Не поддерживают феминистские идеи 43% украинок, 48% опрошенных женщин из России и 55% гражданок Беларуси. Из них крайне не приемлют такие идеи 10% украинок, 12% россиянок и 17% белорусок.

Только 3% мужчинам в России, 4% в Украине и 2% в Беларуси нравятся феминистки. Более того, 45% россиянам, 40% украинских мужчин и 56% белорусам феминистки «просто отвратительны».

В целом поддерживают идеи феминизма 14% мужчин в России, 11% - в Украине и 6% - в Беларуси. Равнодушными остаются 38% россиян, 45% украинцев и 36% белорусов.

В опросе приняли участие 8 тыс. 400 человек в возрасте от 18 до 55 лет. Опрос проводился с 6 по 17 августа 2012 в России, Украине и Беларуси.