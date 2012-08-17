В Верховную Раду проходят четыре партии (опрос)

Об этом свидетельствуют результаты совместного социологического опроса четырех компаний, который проводился с 27 июля по 9 августа 2012 года, сообщает официальный сайт Центра Разумкова.

По данным опроса, если бы выборы состоялись в ближайшее время, больше всего голосов избирателей получили бы ВО «Батькивщина», за которое готовы проголосовать 26,2% тех, кто намерен принять участие в выборах, и Партия регионов (24,6%).

За партию «УДАР Виталия Кличко» готовы проголосовать 11,8% граждан, за Коммунистическую партию Украины – 9,4%.

Близкой к преодолению избирательного барьера является также Партия Наталии Королевской «Украина – Вперед!» (4,3%) и Всеукраинское объединение «Свобода» (4,2%).

15,4% тех, кто намерен принять участие в выборах, еще не определились, за кого будут голосовать.

ВО «Батькивщина» и партию «УДАР» чаще поддерживают избиратели Западного и Центрального регионов, Партию регионов и КПУ – избиратели Востока и Юга, ВО «Свобода» – Запада Украины.

Среди респондентов, которые определились, за какую партию будут голосовать, уверенность в своем выборе достаточно высока: почти половина из них (48,9%) полностью уверены в своем выборе, еще 43,5% скорее уверены в нем.

Основной причиной, которую респонденты учитывали, когда определялись, за какую партию голосовать, опрошенные назвали то, что эта партия может решить проблемы, стоящие перед страной, – этот ответ дали 51,5% респондентов, которые собираются голосовать за какую-то партию. Также среди причин выбора часто называли: эту партию возглавляет сильная личность, решительный лидер (41,7%); партия способна улучшить жизнь таких людей, как сам респондент (31,2%); ее идеологические позиции наиболее близки взглядам и убеждениям респондента (29,5%); эта партия способна реализовать реформы, позитивные изменения в обществе (24,8%); эта партия обеспечит стабильность в государстве (24%); в руководство партии входят люди, которые вызывают уважение респондента (23,5%).

Эти причины часто назывались во всех регионах. Кроме того, на Юге и Востоке часто называлась такая причина выбора партии: эта политическая сила имеет недостатки, но другие партии – еще хуже (21,7% респондентов на Востоке, 21,0% – на Юге). В Западном регионе среди причин выбора также часто называли то, что партия отстаивает украинский язык как единый государственный (23,4%), и то, что она защищает украинскую культуру, украинские традиции, ценности (20,9%).

В Центре Разумкова отмечают, что в целом ситуация накануне выборов характеризуется низким уровнем оптимизма населения. Почти две трети (63%) респондентов придерживаются мнения, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. Так считает большинство жителей всех регионов – от 54% жителей Юга до 74% жителей Запада страны.

Опросы совместно проводили исследовательская компания GFK Ukraine, Социологическая группа «Рейтинг», Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс» и Центр Разумкова.

Было опрошено 10 тыс. 979 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, Киеве и АР Крым по выборке, которая представляет взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям (регион проживания, тип поселения, возраст и пол). Выборка строились как стратифицированная, многоступенчатая, случайная на первых этапах отбора и с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета эффекта дизайна) не превышает 1,0% с вероятностью 0,95.