Судьям в деле Луценко кричали «Ганьба!» и скандировали стишок

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Печерском райсуде Киева, где ему был вынесен приговор по делу об организации незаконной слежки во время расследования отравления кандидата в Президенты Виктора Ющенко.

"Украина абсолютно лишена возможности защиты простых и непростых людей", - подчеркнул Ю.Луценко.

"Сегодняшний приговор - это приговор всей системе. Я обещаю вам, что несмотря на приговор и что меня в ближайшее время отправят в колонию, я буду делать все от меня зависящее, чтобы избавить вас от мафии", - заявил Ю.Луценко.

Он также выразил сожаление, что в этой стране "такое правосудие".

В конце оглашения приговора присутствующие в зале сторонники Ю.Луценко начали кричать "Ганьба!", одна женщина выкрикнула в адрес суда стихотворение собственного сочинения:"Тільки зграя ідіотів судить справжніх патріотів".

Люди, собравшиеся на улице в поддержку Ю.Луценко, подхватили этот стих и громко его скандируют.

В постановлении суда, которым Ю.Луценко был признан виновным и осужден к 2-м годам ограничения свободы, также отмечается, что экс-министру запрещено в течении 3-х лет занимать определенные должности.

Кроме того, суд приговорил других обвиняемых по этому делу, бывших сотрудников Департамента уголовного розыска МВД Владимира Тарасенко и Олега Павленова к 8,5 тыс. грн штрафа.