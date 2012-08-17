Луценко попросил Турчинова остаться

Один из лидеров Объединенной оппозиции Александр Турчинов пришел в суд, где объявляют приговор экс-министру внутренних дел Юрию Луценко.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.Луценко попросил А.Турчинова остаться после суда для разговора.

«Она (судья) прочитала где-то половину уже. Если можешь, останься после, а то микрофоны все на нас направлены», - сказал Ю.Луценко А.Турчинову.

Как сообщал УНИАН, суд зачитывает приговор Ю.Луценко по делу по обвинению в служебной халатности при расследовании дела об отравлении кандидата в Президенты Виктора Ющенко.

Экс-министра внутренних дел, а также бывших сотрудников Департамента уголовного розыска МВД В.Тарасенко и О.Павленова обвиняют в том, что в рамках расследования дела об отравлении политического деятеля В.Ющенко они якобы незаконно продлили до 18 месяцев оперативно-розыскное дело (ОРД) относительно Валентина Давыденко, бывшего водителя экс-заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка.

В июле Генеральная прокуратура изменила Ю.Луценко, а также В.Тарасенко и О.Павленову обвинение в злоупотреблении служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса) обвинением в служебной халатности (ч. 1 ст. 367 УК), за что предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.

Ранее прокуратура просила суд назначить Ю.Луценко наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы с лишением права на 3 года занимать определенные должности. В.Тарасенко и О.Павленову гособвинение просило назначить такое же наказание, только условно.

Приговор по этому уголовному делу не будет влиять на фактический срок отбывания Ю.Луценко наказания, поскольку экс-министр уже приговорен судом за должностные преступления к 4 годам лишения свободы. В данном случае меньшее наказание поглощается большим, вынесенным ранее.