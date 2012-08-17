Сегодня Луценко огласят приговор

Судья Печерского районного суда Киева Анна Медушевская сегодня огласит приговор по делу по обвинению экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко в служебной халатности при расследовании дела об отравлении кандидата в Президенты Виктора Ющенко.

Об этом сообщает «Народная самооборона», напоминая, что по делу обвиняемыми также являются бывшие сотрудники Департамента уголовного розыска МВД Владимир Тарасенко и Олег Павленов.

Отдельное судебное следствие по данному эпизоду велось неполные пять месяцев - со 2 апреля 2012 года.

Ранее эпизод о превышении служебных полномочий (ч. 1 ст. 364 УК) слушался в предыдущем судебном процессе, однако 21 января 2012 был выделен в отдельное дело. Как написали прокуроры в обвинительном заключении, «экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, а также Олег Павленов и Владимир Тарасенко, будучи представителями власти и должностными лицами, совершили злоупотребления властью, то есть умышленное использование должностным лицом и представителем правоохранительного органа власти вопреки интересам службы, которое нанесло существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам Валентина Давиденко».

При этом В.Давиденко - экс-водитель бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка - на допросе в Печерском суде 18 августа 2011 г. заявил, что его права не нарушались и он не считает себя потерпевшим.

20 июля 2012 г. Генеральная прокуратура изменила обвинение экс-министру Ю.Луценко из злоупотребления служебным положением (ст. 364 УК) на служебную халатность (ч. 1 ст. 367 УК), за что предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ или ограничения свободы до 3-х лет. Прокурор Дмитрий Лобан объяснил необходимость изменения обвинения тем, что в ходе судебного следствия было установлено, что Ю.Луценко не имел злого умысла нарушить права потерпевшего В.Давиденко, поскольку не знал, что его заместитель Петр Коляда закрыл оперативное производство. Как министр внутренних дел, Ю.Луценко должен был проверить это, но не сделал этого, и, по мнению прокуратуры, это и есть проявление служебной халатности.