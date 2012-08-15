Суд удалился принимать решение по делу о регистрации Тимошенко и Луценко

Коллегия судей Высшего административного суда Украины удалилась в совещательную комнату для принятия решения по апелляционной жалобе представителя «Батькивщины» в ЦИК Руслана Князевича относительно постановления Центризбиркома об отказе в регистрации бывших премьер-министра Юлии Тимошенко и министра внутренних дел Юрия Луценко кандидатами в народные депутаты.

Как передает корреспондент УНИАН, во время судебных дебатов Р.Князевич сказал, что на сегодняшний день судьба парламентских выборов фактически решается на второй неделе избирательной кампании. Он подчеркнул, что речь идет не о регистрации обычных кандидатов, а о лидерах блоков, чьи политические силы на предыдущих парламентских выборах получили наибольшее количество голосов.

«Отказом в их регистрации делается невозможным право избирателей еще раз засвидетельствовать приверженность им», - сказал Р.Князевич.

Он добавил, что фамилии Ю.Луценко и Ю.Тимошенко в избирательных списках добавили бы голоса избирателей к общему результату Объединенной оппозиции «Батькивщина».

По словам Р.Князевича, дела Ю.Луценко и Ю.Тимошенко в настоящее время находятся на стадии кассационного рассмотрения, и есть надежда, что и кассационные суды, и Европейский суд по правам человека подтвердят незаконность приговоров по их делам.

«Есть убеждение, что эти лица будут несудимы, а следовательно у ЦИК есть все основания их зарегистрировать», - сказал он.

В свою очередь, представитель Центральной избирательной комиссии Светлана Чернюк отметила, что решение Центризбиркома об отказе в регистрации Ю.Тимошенко и Ю.Луценко является законным и принято в пределах полномочий. Поэтому, по ее словам, нет оснований для удовлетворения апелляции Р.Князевича.

Как сообщал УНИАН, 8 августа ЦИК отказался регистрировать кандидатами в народные депутаты по списку «Батькивщины» экс-премьер-министра Ю.Тимошенко и экс-министра внутренних дел Украины Ю.Луценко.

11 августа Киевский апелляционный административный суд не удовлетворил жалобу Объединенной оппозиции в ЦИК на отказ зарегистрировать Ю.Тимошенко и Ю.Луценко кандидатами в депутаты.

Суд мотивировал свое решение тем, что законодательство не разрешает регистрацию кандидатами в народные депутаты лиц, которые имеют на время регистрации непогашенную судимость.

13 августа Объединенная оппозиция обжаловала в Высший админсуд решение Киевского апелляционного админсуда.