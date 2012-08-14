Янукович заявляет, что поправки в языковой закон будут внесены при необходимости

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в ходе рабочей поездки в Севастополь.

В частности, отвечая на вопрос: «Есть ли сложности в реализации закона о принципах языковой политики?», глава государства сказал: «Закон только вступил в силу, и сегодня мы еще не можем никаких выводов делать».

По словам В.Януковича, «понятно одно: мы постепенно двигаемся в сторону Европейской хартии о языках, и это очень важно. Там, где закон нуждается в совершенствовании… Пройдет время, мы увидим его достоинства и недостатки. Если нужно будет сделать какие-то поправки к этому закону – мы сделаем».

В.Янукович напомнил, что создана соответствующая рабочая группа, и, по его словам, практически нет ограничений для вхождения в нее экспертов. «То есть, в составе этой группы находятся разработчики этого закона, и люди, которые изъявили желание поработать над его усовершенствованием, чтобы закон создал у нас в Украине условия равенства языков, чтобы у нас не было никаких проблем ни в каком регионе и это соответствовало Европейской хартии», - сказал В.Янукович.