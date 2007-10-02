По фактам вмешательства в систему ”Выборы” возбудили 4 уголовных дела

По фактам вмешательства в работу электронных систем, с помощью которых подсчитываются и передаются результаты голосования, а также по фактам попыток подкупа избирателей возбуждены 4 уголовных дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сегодня на брифинге в Киеве.

При этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО призвал членов и председателей участковых избирательных комиссий и окружных избирательных комиссий не поддаваться попыткам получения вознаграждения ради внесения в интересах определенных политических сил необходимых результатов, поскольку все эти действия так или иначе станут известны и будут караться согласно действующему законодательству.

Между тем В.НАЛИВАЙЧЕНКО выразил убеждение, что благодаря своевременному реагированию СБУ и органов прокуратуры результаты досрочных парламентских выборов не будут сфальсифицированы.

”При таких условиях и при таком взаимодействии мы способны уверенно сказать, что состоявшиеся демократические выборы не будут сфальсифицированы», - подчеркнул руководитель СБУ.