ЦИК зарегистрировала 85 кандидатов по мажоритарным округам

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 85 самовыдвиженцев кандидатами в депутаты в мажоритарных округах.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседание Центризбиркома. Среди зарегистрированных - член депутатской группы «Реформы ради будущего» Владимир Каплиенко (64-й округ, Житомирская обл..), городской голова Мукачево Золтан Лендел (69-й округ, Закарпатская обл.) и народный депутат от НУ-НС Владимир Стретович (184-й округ, Херосонская обл.).

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