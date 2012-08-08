Янукович поручил Азарову позаботиться об украинском языке

Соответствующий документ размещен на сайте главы государства.

В частности, В.Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову до 13 августа 2012 года образовать рабочую группу с привлечением общественности, известных деятелей образования, науки и искусств, ведущих специалистов по языковым вопросам для разработки и внесения системных предложений по усовершенствованию законодательства относительно порядка применения языков в Украине.

Также до 27 августа 2012 года поручено обеспечить безотлагательную разработку с привлечением указанной рабочей группы и утверждение Государственной программы всестороннего развития и функционирования украинского языка.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 августа, В.Янукович подписал принятый Верховной Радой Закон "О принципах государственной языковой политики".

Принятие этого закона в начале июля вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

Закон разрешает использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, в которых не менее 10% жителей говорят на этом языке.