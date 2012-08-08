Томенко: официальные кандидаты ПР, по сути, прикрывают настоящих

Об этом УНИАН заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины, один из лидеров партии “Батькивщина” Николай Томенко.

По его словам, как ни парадоксально, в большинстве случаев главными являются не те кандидаты, которые официально презентованы Партией регионов, а те, кто не первый месяц финансово “стимулирует избирателей” в округах.

Н.Томенко отметил, что, как правило, эти лица являются самовыдвиженцами и “давно получили согласие местных властей в поддержку их избирательной работы”. “Эти лица получили доступ к административным помещениям, системам образования, здравоохранения и взяли на себя обязательство войти в “правильную” фракцию власти”, - сказал вице-спикер.

По его словам, наиболее показательна ситуация в Киеве, где вполне очевидно, что так называемые самовыдвиженцы из команды Леонида Черновецкого или известные депутаты или бизнесмены, определены как основные кандидаты.

“Для того чтобы сохранить власть и иметь большинство, которое бы поддержало Президента, команда Виктора Януковича идет на то, чтобы принести в жертву собственных представителей от Партии регионов, и через самовыдвижение завести в ВР зависимых от власти людей”, - сказал Н.Томенко.