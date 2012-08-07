Главврач не знает, когда к Тимошенко приедут ее немецкие врачи

22:15, 07 августа 2012
Политика
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Главный врач ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове Михаил Афанасьев не владеет информацией о том, когда к экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко приедут немецкие лечащие врачи из берлинской клиники «Шарите».

Афанасьев говорит, что узнает все из СМИ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.Афанасьев сказал журналистам на брифинге во время презентации помещения для проведения видеоконференций в ЦКБ «Укрзализныци».

«На сегодняшний день мы не владеем информацией, когда ближайший визит немецких врачей», - сказал М.Афанасьев.

Он отметил, что чаще всего узнает о приезде лечащих врачей Ю.Тимошенко из средств массовой информации. «Мы чаще узнаем позже, чем вы. Я узнаю об этом из средств массовой информации, из Интернета», - сказал М.Афанасьев.

Как сообщал УНИАН, 30 июля в ЦКБ «Укрзализныци» приезжали председатель правления клиники «Шарите» Карл Макс Айнхойпль, а также врачи «Шарите» Лутц Хармс и Аннет Райсхауэр. Немецкие специалисты заявили, что будут просить руководство Министерства здравоохранения Украины предоставить Ю.Тимошенко 8 недель покоя для обеспечения эффективного лечения в харьковской больнице.

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