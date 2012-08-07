Главврач не знает, когда к Тимошенко приедут ее немецкие врачи

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.Афанасьев сказал журналистам на брифинге во время презентации помещения для проведения видеоконференций в ЦКБ «Укрзализныци».

«На сегодняшний день мы не владеем информацией, когда ближайший визит немецких врачей», - сказал М.Афанасьев.

Он отметил, что чаще всего узнает о приезде лечащих врачей Ю.Тимошенко из средств массовой информации. «Мы чаще узнаем позже, чем вы. Я узнаю об этом из средств массовой информации, из Интернета», - сказал М.Афанасьев.

Как сообщал УНИАН, 30 июля в ЦКБ «Укрзализныци» приезжали председатель правления клиники «Шарите» Карл Макс Айнхойпль, а также врачи «Шарите» Лутц Хармс и Аннет Райсхауэр. Немецкие специалисты заявили, что будут просить руководство Министерства здравоохранения Украины предоставить Ю.Тимошенко 8 недель покоя для обеспечения эффективного лечения в харьковской больнице.