Скандал в Лавре: на Прокаеву подали в суд

Об этом она заявила в интервью «Українській правді. Життя».

«Да, я подала заявление в суд. Правоохранительные органы ведут расследование. Она оболгала меня и Михаила Андреевича (речь идет о министре культуры Михаиле Кулиняке - УНИАН). А это самая настоящая ложь и клевета, и это карается законодательством Украины. Три года за клевету», - заявила В.Лесничая.

Она также отметила, что «у Прокаевой есть позитивные качества, хотя она меня облила грязью». «Но я человек, который служит в святом месте, поэтому не могу говорить неправду. Есть у нее такие качества, хватка деловая, а человеческий фактор не сработал», - добавила гендиректор.

На вопрос, почему В.Лесничая взяла В.Прокаеву на работу, несмотря на сомнительные эпизоды в биографии, в частности, съемку в журнале Playboy, она ответила: «Я этой информации не знала. Я ее спросила, почему вы не сказали, что вы снимались в Playboy. А она мне тогда ответила: «Какое это имеет значение, это лишь красивые люди имеют возможность сниматься в Playboy. Я изменилась, раньше у меня такая была ситуация, сейчас другая».

При этом гендиректор Киево-Печерского заповедника добавила: «В принципе, Марию Магдалину тоже Иисус простил. Но после этих скандалов мы с ней расстались».

Как сообщал УНИАН, 1 августа В.Прокаева заявила, что за назначение на должность заместителя гендиректора по международному сотрудничеству Киево-Печерского заповедника дала 50 тыс. долларов взятки. «Я могу сказать конкретно, что генеральный директор взяла у меня взятку в размере 50 тысяч долларов - за мою должность. Лично для министра!» – заявила она. В ответ директор заповедника В.Лесничая заявила, что подаст судебный иск к В.Прокаевой за клевету. В свою очередь министр культуры М.Кулиняк утверждает, что не получал взятки. «Никаких денег ни от Виктории Николаевны, ни от, тем более, Влады Прокаевой я не получал», – сказал он. При этом М.Кулиняк добавил, что не намерен подавать иск к руководителям заповедника и надеется, что в Генпрокуратуре отреагируют на эту ситуацию.

2 августа Генеральная прокуратура поручила Министерству внутренних дел провести тщательную проверку публичных заявлений В.Прокаевой о том, что она передала взятку.