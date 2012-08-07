Ленинская РГА добилась запрета на акцию против Януковича

Перед этим суд первой инстанции не обнаружил оснований для запрещения мирного собрания, которое планировала организовать местная организация «Батькивщины» в рамках акции «Украина против Януковича», сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина».

Не согласившись с таким решением, Ленинская райгосадминистрация обратилась в Апелляционный суд. Она мотивировала запрещение на проведение акции невозможностью обеспечить общественный порядок во время ее проведения.

Апелляционный суд Севастополя принял решение: запретить устанавливать информационные палатки. При этом он сослался на Венецианскую комиссию, выводы которой в действительности не являются источником права в Украине, и на курортный сезон, во время которого личный состав городской милиции якобы задействован на мероприятии по профилактике преступности в местах отдыха.

При этом в «Батькивщине» напоминают, что Киевский апелляционный административный суд разрешил Объединенной оппозиции «Батькивщина» установить в Боярке Киевской области информационные палатки для проведения Всеукраинской акции «Украина против Януковича». При этом местная власть пыталась запретить мирное собрание через суд, ссылаясь на те же основания, что и Ленинская райгосадминистрация Севастополя.