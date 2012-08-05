В оппозиции надеются, что присяга защитит их от «тушкования»
Томенко считает, что принятие кандидатами от оппозиции присяги станет определенным предохранителем от возможного появлению «тушек».
Заместитель Председателя Верховной Рады Украины, один из лидеров Объединенной оппозиции «Батькивщина» Николай Томенко надеется, что принятие кандидатами в народные депутаты от оппозиции присяги станет определенным предохранителем от возможного появления парламентариев, которые переходят в состав провластных фракций.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Н.Томенко высказал сегодня журналистам после подписания соответствующей присяги, отвечая на вопрос, что среди оппозиционных депутатов в парламенте следующего созыва опять могут появиться так называемые «тушки».
«К сожалению, от политического полицайства и от политических изменников Украина ХХ века не может избавиться. Теоретически они возможны всегда. Но мы сегодня для того и предпринимаем этот морально-политический шаг для того, чтобы если и появится какой-то политический полицай, чтобы он не имел шансов сделать карьеру в другой политический партии», - сказал он.
Н.Томенко отметил, что существование присяги, видеозапись подписания этого документа серьезно ударит по карьере того человека, который захочет в какой-то момент сделать выбор в пользу другой политической силы.
Он определил, что в правовом смысле подписание этого документа не будет иметь никаких последствий, но «морально-политический» аспект присяги является очень важным.
Как сообщал УНИАН, сегодня кандидаты в народные депутаты от Объединенной оппозиции «Батькивщина» подписали присягу.
Все кандидаты взяли на себя обязательство в случае избрания вступить во фракцию «Батькивщина» в парламенте и ни юридически, ни фактически не выходить из нее в течение всего созыва.
Кроме того, кандидаты обязались защищать украинский язык как единственный государственный, неуклонно выполнять решения фракции и соблюдать фракционную дисциплину.
Также кандидаты в народные депутаты от Объединенной оппозиции поклялись, что избавят Украину от режима Президента Виктора Януковича и освободят политических узников.