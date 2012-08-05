В оппозиции надеются, что присяга защитит их от «тушкования»

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины, один из лидеров Объединенной оппозиции «Батькивщина» Николай Томенко надеется, что принятие кандидатами в народные депутаты от оппозиции присяги станет определенным предохранителем от возможного появления парламентариев, которые переходят в состав провластных фракций.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Н.Томенко высказал сегодня журналистам после подписания соответствующей присяги, отвечая на вопрос, что среди оппозиционных депутатов в парламенте следующего созыва опять могут появиться так называемые «тушки».

«К сожалению, от политического полицайства и от политических изменников Украина ХХ века не может избавиться. Теоретически они возможны всегда. Но мы сегодня для того и предпринимаем этот морально-политический шаг для того, чтобы если и появится какой-то политический полицай, чтобы он не имел шансов сделать карьеру в другой политический партии», - сказал он.

Н.Томенко отметил, что существование присяги, видеозапись подписания этого документа серьезно ударит по карьере того человека, который захочет в какой-то момент сделать выбор в пользу другой политической силы.

Он определил, что в правовом смысле подписание этого документа не будет иметь никаких последствий, но «морально-политический» аспект присяги является очень важным.

Как сообщал УНИАН, сегодня кандидаты в народные депутаты от Объединенной оппозиции «Батькивщина» подписали присягу.

Все кандидаты взяли на себя обязательство в случае избрания вступить во фракцию «Батькивщина» в парламенте и ни юридически, ни фактически не выходить из нее в течение всего созыва.

Кроме того, кандидаты обязались защищать украинский язык как единственный государственный, неуклонно выполнять решения фракции и соблюдать фракционную дисциплину.

Также кандидаты в народные депутаты от Объединенной оппозиции поклялись, что избавят Украину от режима Президента Виктора Януковича и освободят политических узников.