ЦИК зарегистрировал 39 международных наблюдателей от ENEMO
23:12, 03 августа 2012Политика
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 международных наблюдателей от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO).
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение на своем сегодняшнем заседании приняла комиссия.
Как сообщал УНИАН, планируется, что ENEMO направит в Украину по меньшей мере 400 наблюдателей на выборы в Верховную Раду.
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