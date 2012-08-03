Яценюк "посетовал", что у него в списке нет спортсменов, писателей, певцов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил председатель совета Объединенной оппозиции Арсений Яценюк.

«Весь список сформирован по решению 7 партий. Конечно, что список мог бы быть лучше. Мы недоработали в этом вопросе, потому что у нас нет актеров, спортсменов, писателей, певцов», - сказал А.Яценюк.

По его словам, в избирательном списке оппозиции профессиональные политики, законодатели, представители местного самоуправления и те, «кто прошел горнило борьбы с Виктором Януковичем».

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, чем 55-е место в списке Объединенной оппозиции заслужила Татьяна Донец, которая не была замечена в активной оппозиционной деятельности, А.Яценюк сказал: «Каждый человек, который сегодня есть в списке, утвержден всеми партиями, и тот, кто сегодня в списке, получил место только благодаря своей персональной работе, в том числе и в органах местного самоуправления в городе Киеве и за борьбу с председателем райгосадминистрации из-за незаконной приватизации детских садиков».

В свою очередь первый заместитель лидера партии «Батькивщина» Александр Турчинов признал, что встречался с лидером партии Юлией Тимошенко и обсуждал тему списков за неделю до проведения съезда.

«Она дала полномочия съезду и руководству партии принимать окончательное решение по списку, поскольку оперативной связи у нас, безусловно, не могло быть», - сказал А.Турчинов.