Яценюк "посетовал", что у него в списке нет спортсменов, писателей, певцов
В Объединенной оппозиции признают, что их избирательный партийный список мог бы быть лучше.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил председатель совета Объединенной оппозиции Арсений Яценюк.
«Весь список сформирован по решению 7 партий. Конечно, что список мог бы быть лучше. Мы недоработали в этом вопросе, потому что у нас нет актеров, спортсменов, писателей, певцов», - сказал А.Яценюк.
По его словам, в избирательном списке оппозиции профессиональные политики, законодатели, представители местного самоуправления и те, «кто прошел горнило борьбы с Виктором Януковичем».
Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, чем 55-е место в списке Объединенной оппозиции заслужила Татьяна Донец, которая не была замечена в активной оппозиционной деятельности, А.Яценюк сказал: «Каждый человек, который сегодня есть в списке, утвержден всеми партиями, и тот, кто сегодня в списке, получил место только благодаря своей персональной работе, в том числе и в органах местного самоуправления в городе Киеве и за борьбу с председателем райгосадминистрации из-за незаконной приватизации детских садиков».
В свою очередь первый заместитель лидера партии «Батькивщина» Александр Турчинов признал, что встречался с лидером партии Юлией Тимошенко и обсуждал тему списков за неделю до проведения съезда.
«Она дала полномочия съезду и руководству партии принимать окончательное решение по списку, поскольку оперативной связи у нас, безусловно, не могло быть», - сказал А.Турчинов.