Депутат: давайте спросим, кому выгодны фальшивые листовки

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в региональной организации объединенной оппозиции.

В листовках от имени В.Кальченко содержится призыв не голосовать за единого кандидата от объединенной оппозиции по 99-му избирательному округу, председателя Кировоградской областной организации «Фронту Змін» Андрея Табалова.

«Хочу ответственно заявить, что в указанных листовках распространена недостоверная информация, поскольку А.Табалов является единственным претендентом в кандидаты в народные депутаты Украины от объединенной оппозиции в мажоритарном избирательном округе №99. Его кандидатура одобрена Центральным избирательным штабом», - цитирует пресс-служба ВО «Батькивщина» опровержение В.Кальченко.

По его словам, он официально подтверждает, что не намерен баллотироваться от Кировограда во время выборов 28 октября 2012 года.

«Давайте вместе попробуем найти ответ на вопрос: кому выгодно выпускать такие листовки? Ответ очевиден – выгодно это делать Партии регионов, рейтинг которой постоянно уменьшается…», - заявил народный депутат.

Кроме того, В.Кальченко сообщил, что подал депутатский запрос в СБУ, милицию и прокуратуру с требованием предоставить информацию о типографии, где печатались листовки, и их заказчике.