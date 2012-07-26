Азаров думает, что оппозиция спит и видит, как рассориться с Россией

Об этом он заявил в интервью российской газете " Завтра".

"На протяжении последних двадцати лет в Украине сформировалась своеобразная политическая платформа тех сил, которые не видят себя в экономике, не видят себя в модернизационном развитии, а видят себя исключительно в области противостояния с Россией и создании на этой почве своего политического капитала. У нас до минимума сведены дискуссии по поводу того, каким путём осуществлять модернизацию страны. В этой области нет споров. Мы начинаем спорить тогда, когда стремимся договориться о чём-либо с Россией. Когда мы решаем свои внутренние проблемы, и они могут быть истолкованы таким образом, что мы эти проблемы решаем в пользу России, сразу же поднимается эта пена, мутная волна, по-иному я не могу её назвать, в которой отсутствует рациональное начало, а присутствует одно желание: противопоставить нас нашему великому соседу, той стране, с которой мы вместе жили очень много лет. И особенно очевидно этот курс проявился в период, когда так называемые "оранжевые" были у власти. И закон о языке, о котором мы с вами говорим, это реакция нашей политической силы на то, что происходило в нашей стране в течение пятилетнего пребывания у власти этих "оранжевых", - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что не видит конструктива в позиции тех сил, которые выступают против закона о языке. "Президент и правительство чётко определили свою позицию. Мы заявили, что досконально изучим предлагаемый закон, и если этот закон, выдвинутый двумя народными депутатами, содержит положения, которые необходимо изменить, если поправки к этому закону здравомыслящие, мы готовы пойти на компромисс, ибо поле для компромисса очень широкое. Для нас вопросы стабильности в Украине, вопросы единства в стране чрезвычайно важны. Особенно в условиях такой неустойчивой экономической ситуации, которая сейчас сложилась", - подчеркнул глава правительства.

На вопрос о том, что необходимо сделать для единства украинской нации, Н.Азаров ответил: "Вы задаёте тот вопрос, который чрезвычайно беспокоит нашу политическую силу, и наше правительство проводит постоянную линию на единство страны. И по этой причине иногда нас обвиняют в некой непоследовательности, мягкости, нерешительности. Дело вовсе не в отсутствии решительности или мягкости. Дело в том, что мы, по сути своей, противостоим силам, которые являются иррациональными. И эти иррациональные силы радикальны. Поэтому мы вынуждены проводить политику максимальной осторожности, вдумчивости, политику компромисса. Именно потому, что мы хотим единства страны".

По мнению премьер-министра, в последние двадцать лет в Украине происходили сложные процессы трансформации социально-экономического строя страны, в частности, прошла приватизация, однако, проведя приватизацию, страна задержалась в своей модернизации.

"Например, наш внутренний валовой продукт в четыре раза более энергоёмкий, чем такой же продукт в Германии. Это говорит о нашей технологической отсталости. Поэтому главная задача - перестройка нашей экономики с тем, чтобы она была конкурентоспособной, чтобы обеспечила всему нашему народу более высокий жизненный уровень. Вот на чём надо сосредотачивать наши споры и вести наши национальные дискуссии: каким образом проводить эту модернизацию, куда вкладывать деньги, что именно необходимо немедленно развивать, используя для этого ограниченные ресурсы? А вовсе не включаться в те дискуссии, которыми наши оппоненты отвлекают нас от центральной проблемы", - подчеркнул Н.Азаров.

При этом он высказал мнение, что либо Украина займёт достойное место в рамках международного разделения труда, в условиях очень жёсткого конкурентного мира, либо будет отброшена и станет играть роль сырьевого придатка.

"Кстати, такая же проблема стоит и в России. Или мы будем интересны миру только как поставщики зерна или химических удобрений, а во всём остальном будем непривлекательны. И это наша страна, которая обладает колоссальными научными школами, которая в состоянии осуществить рывок вперёд! Поэтому повторяю: наша политическая сила готова к очень широкому компромиссу ради единства страны и ради этого рывка", - отметил Н.Азаров.

Премьер считает необходимым проанализировать опыт так называемых успешных стран, которые за очень короткий исторический промежуток сумели подняться из технологической отсталости на современный уровень.

"В этих странах народ был един в стремлении идти ускоренным путем модернизации. И народ объединился вокруг правящей политической силы. У нас же в общественную дискуссию постоянно вбрасываются темы, которые не объединяют наш народ, а разъединяют", - убежден Н.Азаров.