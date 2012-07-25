Гриценко: У самовыдвиженцев берут письменные заявления о вступлении в ПР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

А.Гриценко призвал журналистов приложить усилия для проверки информации, которую он получил о будущих самовыдвиженцах в Верховную Раду Украины.

По его словам, не просто так Партия регионов внесла в закон о выборах такую позицию, как «самовыдвиженец».

«Я хочу сказать, чтобы ни у кого не было никаких иллюзий, - отметил народный депутат. – Никаких самовыдвиженцев не будет. По той информации, которую я получил, у людей, которых будут рекомендовать самовыдвиженцами, у каждого из них берут письменное заявление о вступлении в Партию регионов и письменное заявление (без даты) о вступлении во фракцию в Партии регионов в будущей Раде. Так что мафия работает уже сейчас».

По мнению А.Гриценко, «эти факты подтвердятся позже, кто-то из честных скажет на телекамеру». «В настоящее время они об этом пока говорят в частном порядке, - отметил он. - А в следующей Раде мы это увидим».

«Поэтому с помощью журналистов, движения «Честно» и других, должны разоблачать, кто стоит за самовыдвиженцами, - отметил А.Гриценко. – Нужно, чтобы была политическая ответственность. Кто идет от партий - четко видно. А самовыдвиженцев-тушканчиков нужно будет обнаруживать».