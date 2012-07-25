Турчинов: Состояние здоровья Тимошенко ухудшилось

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове после встречи с Ю.Тимошенко заявил первый заместитель председателя ВО «Батькивщина» Александр Турчинов.

«Я видел ее месяц тому назад. К сожалению, ухудшилось состояние здоровья. Я хочу сказать свои впечатления: состояние здоровья не улучшилось, а ухудшилось, и это достаточно можно было увидеть», - сказал А.Турчинов.

Он отметил, что врачи харьковской больницы не говорят, с чем связано ухудшение состояния здоровья Ю.Тимошенко.

«Врачи не делают своих выводов, в связи с чем это связано: или с тем, что они передозировали лекарства, или другие причины», - отметил А.Турчинов.

Он сообщил, что лечение позвоночника Ю.Тимошенко продолжилось. В то же время А.Турчинов выразил надежду на скорый приезд специалистов берлинской клиники «Шарите», которые продолжат лечение экс-премьера.