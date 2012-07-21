Мэр Полтавы решил, что он - «одна из рук» губернатора
15:37, 21 июля 2012Политика
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Мэр Полтавы Александр Мамай стал членом Партии регионов.
|Мамай получил партбилет
После конференции А.Мамай сообщил журналистам: «Я ранее не был никогда в рядах никакой партии. На мэра выдвигала партия «Совесть Украины», но я не был ее членом. Сейчас я считаю, что каждый мэр должен быть членом партии. Я вступил в Партию регионов, так как мне лично приятно и комфортно работать с губернатором Александром Удовиченко, который возглавляет областную организацию Партии регионов. Если он является членом партии, то я как его одна из рук должен быть членом Партии регионов. Это же и есть вертикаль власти», - сказал А.Мамай.
А.Мамай был избран мэром Полтавы в 2010 году.
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