Дочь Тимошенко просит продолжать давление на Януковича
12:55, 21 июля 2012Политика
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Дочь Юлии Тимошенко Евгения просит мировое сообщество продолжать давление на Виктора Януковича с целью освобождения ее матери и всех остальных украинских политзаключенных.
|Евгения Тимошенко обратилась с просьбой к мировому сообществу
Об этом Е.Тимошенко заявила в интервью "Голосу Америки".
"Мы просим демократический мир не оставлять нас на произвол судьбы, продолжать давление, использовать все возможные инструменты, чтобы остановить установление диктаторского режима. Для нас важны не какие-то договоренности с режимом, а как можно скорее остановить диктатуру", - сказала она.
По словам Е.Тимошенко, "если парламентские выборы состоятся так, как планируют они (действующая украинская власть - УНИАН), Украина будет потеряна для демократического мира".
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