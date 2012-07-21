Дочь Тимошенко просит продолжать давление на Януковича

Об этом Е.Тимошенко заявила в интервью "Голосу Америки".

"Мы просим демократический мир не оставлять нас на произвол судьбы, продолжать давление, использовать все возможные инструменты, чтобы остановить установление диктаторского режима. Для нас важны не какие-то договоренности с режимом, а как можно скорее остановить диктатуру", - сказала она.

По словам Е.Тимошенко, "если парламентские выборы состоятся так, как планируют они (действующая украинская власть - УНИАН), Украина будет потеряна для демократического мира".