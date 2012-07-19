Генпрокуратура Италии не видит оснований для экстрадиции Авакова (документ)

Об этом написал Аваков на своей странице в сети Facebook.

Политик обнародовал позицию Генеральной прокуратуры республики Италия.

"В этом документе ГП Италии не только отказывается поддерживать обвинения против меня, но и подчеркивает политическую мотивированность дела, как элемент системы избирательного правосудия в Украине. Как элемент общего ряда политически целесообразных обвинений, начиная с дела Ю.Тимошенко", - написал Аваков.

Среди мотивировок отказа в экстрадиции прокуратура выходит в частности:

"«избирательного» правосудия во время судебных процессов против политических оппозиционных лидеров, вплоть до того, что в постановлении Европейского парламента от 27 октября 2011 года порицается приговор, вынесенный Печерским судом (Украина) 10 ноября 2011 года за преступление, инкриминируемое и Авакову, по отношению к экс-премьер-министру Юлии Тимошенко, удерживаемой под стражей в нарушение прав человека, что можно считать злоупотреблением судебной властью с целью устранить лидера украинской оппозиции ввиду выборов 2012 года" - говорится в переводе сообщения итальянской прокуратуры на странице Авакова.

По словам прокуроров "подтверждением политической мотивированности уголовного преследования в данном случае является тот факт, что распоряжение №22 принятое 22 января 2009 года, в связи с подписанием которого Аваков обвиняется в злоупотреблении властью, было отменено 10 марта 2009 года распоряжением № 115 (см. приложения № 24 и № 25)".

"В соответствии со статьей 705 Уголовно-процессуального кодекса просит Апелляционный суд заявить, что причины для экстрадиции Авакова Арсена Борисовича, уроженца г. Баку (Азербайджан) 2 января 1964 года рождения, в Украину отсутствуют", - сказано в выводах ГПУ Италии.

Документ передан в суд, который должен принять решение о выдаче или отказе в ее осуществлении, для ознакомления сторон.