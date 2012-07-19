Яценюк: сформировано классическое полицейское государство

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Совета Объединенной оппозиции Арсений Яценюк во время круглого стола в Киеве по обсуждению предвыборной программы Объединенной оппозиции в части реформирования правоохранительной и судебной систем.

По его словам, путем внесения изменений в УПК «органы прокуратуры нужно лишить функций общего надзора, досудебного следствия, отменить уголовную ответственность следователей за невыполнение указания прокурора».

Давая оценку ситуации, сложившейся за последние два года в украинской правоохранительной системе, А.Яценюк отметил, что количество представителей правоохранительных органов в Украине вдвое превышают количество правоохранителей в Польше, других странах Евросоюза, и их количество даже больше, чем во времена СССР.

«То есть, можем констатировать, что в Украине сформировано классическое полицейское государство. Правоохранительная система стала защищать власть, то есть тех, кто ее назначает», - отметил А.Яценюк.

По его словам, таким образом, можно говорить о катастрофической ситуации, сложившейся в правоохранительных органах, прокуратуре и судейской системе.