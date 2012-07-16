Адвокат Тимошенко заявляет о давлении на судмедэкспертов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове, где проходит курс лечения Ю.Тимошенко, заявил ее защитник, народный депутат Украины Сергей Власенко.

По его мнению, просьба судмедэкспертов предоставить больше времени для проведения экспертизы связана не с большим объемом медицинской документации, а исключительно с тем, что специалисты, которые будут проводить экспертизу, понимают незаконность поставленных им вопросов.

«Мы также получили информацию, почему не было подачи так называемой «экспертизы». Речь не идет о большом объеме документов. Речь идет о том, что эксперты понимают, что экспертиза назначена явно незаконно. Вопросы, которые им поставлены, выходят за пределы компетенции судмедэкспертов. Они просто отказываются готовить документы. Поэтому сейчас оказывается на них безумное давление», - сказал С.Власенко.

Он отметил, что некоторые экспертизы по газовому делу Ю.Тимошенко «делались за одну-две ночи, а здесь экспертам якобы не хватило двух недель».

«Это говорит о единственном – здесь экспертиза должна быть такая, какая нужна власти. На экспертов сейчас оказывается безумное давление», - сказал С.Власенко.

По его словам, к Ю.Тимошенко судмедэксперты приходили только один раз – 27 июня.

Защитник подчеркнул, что Ю.Тимошенко отказалась от проведения судмедэкспертизы, и после этого к экс-премьеру не приходил никто из судмедэкспертов.

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Как сообщал УНИАН, 25 июня Киевский райсуд Харькова, который рассматривает дело ЕЭСУ, удовлетворил ходатайство прокуроров о назначении Ю.Тимошенко комиссионной судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить, в частности, состояние здоровья экс-премьера, возможность ее участия в судебных заседаниях.

Суд обязал Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы провести соответствующую экспертизу состояния здоровья Ю.Тимошенко.

9 июля судмедэксперты попросили суд предоставить дополнительное время для подготовки комиссионного заключения о состоянии здоровья Ю.Тимошенко в связи с ее отказом от осмотра.