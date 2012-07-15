Кабмин назначил ответственных за День независимости

Как сообщает Правительственный портал, соответствующее распоряжение № 454-р, разработанное Министерством культуры Украины во исполнение Плана организации исполнения Указа Президента Украины от 19 июня 2012 № 402 «О праздновании 21-й годовщины Независимости Украины», было принято на заседании правительства 11 июля.

В состав оргкомитета вошли премьер-министр Украины Николай Азаров, глава Администрации Президента Украины Сергей Левочкин, советник Президента - руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Анна Герман, министр культуры Михаил Кулиняк, министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога, председатель Укргосархива Ольга Гинзбург, председатель Госкомтелерадио Александр Курдинович, министр экономического развития и торговли Петр Порошенко и другие высокопоставленные лица.