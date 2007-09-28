Каждая из политических сил вложила в рекламу от 3 до 7 миллионов долларов

На досрочных выборах в Верховную Раду Украины в пятницу последний день двухмесячной агитационной кампании.

На 450 мандатов Верховной Рады претендуют представвители 20 партий и блоков.

По оценкам экспертов, в ходе нынешней избирательной кампании каждая из политических сил вложила в политическую рекламу от 3 до 7 миллионов долларов, а по количеству телесообщений, первенство делят Партия регионов и БЮТ, по времени - “немного впереди БЮТ”, на третьем месте - НУ-НС. 87% всех рекламных сообщений создано посредством политических персон. Как отмечают эксперты, на этих парламентских выборах две трети всей рекламы - это антиреклама оппонентов.

В последний день агитации по поводу завершения избирательного тура на трех центральных площадях Киева состоятся акци. На Европейской площади блок «Наша Украина – Народная Самооборона» пороведет акцию “Парламенту – пропрезидентское большинство”, на Софийской площади по инициативе БЮТ будет проведена совместная молитва за Украину, а на Майдане Незалежности состоится концерт эстрадных исполнителей, организванный Партией регионов.

В субботу и воскресенье согласно законодательству политическая агитация по выборам в Верховную Раду запрещена.