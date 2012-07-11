Колесниченко пообщался с Януковичем и решил, что тот подпишет «языковой» закон

"Буквально два дня назад, когда день рождения у президента был, я задал ему вопрос, какая перспектива и как он оценивает эту шумиху, которая в стране развернулась", - рассказал Колесниченко и диалоге с Януковичем, сообщает «Украинская правда».

"Он говорит: "Для меня приоритетным является защита прав человека в Украине и Конституция. Когда закон поступит ко мне на подпись, мы оценим, соответствует ли закон Конституции, если в этой части нет нарушений, то он будет подписан", - передал Колесниченко слова президента.

По словам депутата, он ответил президенту, что "нарушения Конституции нет".

"На это он мне сказал: Ну, это мы посмотрим", - передал разговор с президентом Колесниченко.

На уточняющий вопрос, дал ли президент понять, что при отсутствии нарушений, он подпишет языковой закон, Колесниченко сказал:

"У президента нет иного права. Президент имеет право сделать только то, что ему положено по Конституции. Если нет нарушений – он его подписывает он не имеет права делать, как Литвин делает (не подписывает закон)".

Он также добавил, что большинство планирует собрать внеочередную сессию "в конце этого месяца, либо в начале следующего".

"Есть вопросы, которые связаны с социальным пакетом. Когда будут готовы документы, соберем внеочередную сессию. Большинство уже приняло об этом решение", - сказал Колесниченко.