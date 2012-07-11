ПР готовится убрать Литвина

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, об этом он заявил вчера, находясь в Харькове.

Отвечая на вопрос журналистов, как будет разворачиваться дальнейшая ситуация с работой парламента в целом и председателем Верховной Рады в частности, Н.Томенко назвал очевидным, что будет взят за основу следующий сценарий: власть заставит Конституционный суд безотлагательно рассмотреть представление народных депутатов большинства о неконституционности нормы, которая предусматривает отзыв и избрание председателя ВР бюллетенями путем участия в этом не менее 300 народных депутатов и тайным голосованием не менее 226 «за».

По его словам, после того как Конституционной суд вынудят признать эту норму неконституционной, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание и карточками освободит нынешнего председателя ВР и изберет «предвыборного». Н.Томенко сказал, что «он (новый председатель) должен будет подписать языковой закон, а до избирательной кампании будет работать не как председатель парламента, а как спикер Партии регионов».

«Если так произойдет, вполне очевидно, что Верховная Рада Украины превратится в партийное собрание Партии регионов и приближенных к ней политических партий. Никакой общественной легитимности такое собрание, которое будет голосовать по указанию Партии регионов, не будет иметь», - подчеркнул вице-спикер.

В то же время он отметил, что «если Конституционный суд признает норму об обязательном тайном голосовании бюллетенями за избрание и отзыв председателя ВР неконституционной, то это будет абсурдным решением, поскольку все предыдущие председатели парламента избирались путем тайного голосования». Он отметил, что тогда, по логике вещей, «все предыдущие председатели ВР были нелегитимными и все законы, которые они подписали – незаконные».