Депутаты предлагают признавать организации террористическими по решению суда
Четверо депутатов от фракций КПУ, Партии регионов и "Реформы ради будущего" предлагают установить, что организацию можно признать террористической по решению суда.
Соответствующий законопроект зарегистрировали в парламенте Валерий Бевз, Александр Бужерак, Григорий Омельченко и Артем Пшонка.
"Признание организации террористической осуществляется в установленном законом порядке по решению суда", - говорится в проекте.
Документ предусматривает изменения в законе "О борьбе с терроризмом" в определении сроков, определяет круг субъектов, которые в пределах своей компетенции непосредственно должны осуществлять борьбу с терроризмом.
Депутаты также предлагают, чтобы президент определял порядок, в котором к участию в антитеррористических операциях, по решению руководства такой операции, могут привлекать местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации независимо от подчиненности и формы собственности, их должностные лица, а также граждане с их согласия.
По мнению инициаторов законопроекта, одобрение документа усовершенствует законодательство в сфере борьбы с терроризмом, позволит улучшить работу компетентных органов в этой сфере.
Как известно, ранее признание организации террористической не регулировалось законодательством.