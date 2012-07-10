Депутаты предлагают признавать организации террористическими по решению суда

Соответствующий законопроект зарегистрировали в парламенте Валерий Бевз, Александр Бужерак, Григорий Омельченко и Артем Пшонка.

"Признание организации террористической осуществляется в установленном законом порядке по решению суда", - говорится в проекте.

Документ предусматривает изменения в законе "О борьбе с терроризмом" в определении сроков, определяет круг субъектов, которые в пределах своей компетенции непосредственно должны осуществлять борьбу с терроризмом.

Депутаты также предлагают, чтобы президент определял порядок, в котором к участию в антитеррористических операциях, по решению руководства такой операции, могут привлекать местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации независимо от подчиненности и формы собственности, их должностные лица, а также граждане с их согласия.

По мнению инициаторов законопроекта, одобрение документа усовершенствует законодательство в сфере борьбы с терроризмом, позволит улучшить работу компетентных органов в этой сфере.

Как известно, ранее признание организации террористической не регулировалось законодательством.